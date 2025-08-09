Schlägt Camara ein, dann kassiert Sturm Millionen!

Parensen: „Amady ist ein Offensivspieler mit sehr großem Potenzial, welches er bei uns in vielen Momenten aufblitzen ließ. Bei Nantes hat er die Chance, in einer europäischen Topliga Fuß zu fassen, diese Chance wollten wir ihm ermöglichen. Wir sehen diesen Schritt als sehr guten für Amadys Zukunft an, werden seine Entwicklung im kommenden Jahr ganz genau verfolgen und wüschen ihm alles Gute für die kommende Saison.“