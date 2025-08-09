Schlägt Camara ein, dann kassiert Sturm Millionen!

Jetzt ist es offiziell! Sturm verleiht Amady Camara für ein Jahr an den FC Nantes. Der 20-jährige Stürmer war beim Meister in den letzten Monaten nur mehr dritte Wahl. Wer kommt als Ersatz? Laut italienischen Meldungen verhandeln die Schwarzen mit Serie-A-Klub Parma. Ein Riese soll Thema sein.
Eigentlich hätte der Wechsel von Amady Camara nach Nantes, letzte Saison auf Platz 13 der Ligue 1, längst über die Bühne gehen sollen. Doch die Ankunft des Stürmers aus Mali verzögerte sich wegen Visaproblemen. „Für ihn gibt es einen Markt“, hatte Sportchef Michael Parensen schon vor Wochen gesagt. Heute wurde der Abgang offiziell.
Parensen: „Amady ist ein Offensivspieler mit sehr großem Potenzial, welches er bei uns in vielen Momenten aufblitzen ließ. Bei Nantes hat er die Chance, in einer europäischen Topliga Fuß zu fassen, diese Chance wollten wir ihm ermöglichen. Wir sehen diesen Schritt als sehr guten für Amadys Zukunft an, werden seine Entwicklung im kommenden Jahr ganz genau verfolgen und wüschen ihm alles Gute für die kommende Saison.“
Verstärkung aus Italien?
Schlägt Camara, der für die Profis 51 Spiele bestritt (drei Tore), ein, winkt Sturm ein guter Deal. Denn im einjährigen Leihvertrag ist eine Kaufoption verankert. Kolportiert wird ein Kaufpreis von vier Millionen Euro für den zweifachen Teamspieler, der vor zwei Jahren um ein „Butterbrot“ aus seiner Heimat kam. Doch nach einer guten Saison 2023/24 stagnierte der 20-Jährige, dazu warf ihn ein hartnäckiger Infekt zurück.
Mit dem Camara-Abgang sowie dem Ausfall von Kayombo hat Sturm zwei Stürmer verloren. In zehn Tagen steigt mit dem Play-off zur Champions League das wohl wichtigste Spiel des Jahres. Ersatz muss her. Laut italienischen Medien soll Sturm mit Parma wegen Mateusz Kowalski (20) verhandeln. Der polnische Stürmer-Riese (1,97), letzte Saison mit Kreuzbandriss außer Gefecht, soll auf Leihbasis kommen.
