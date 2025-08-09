Stürzt in Baugrube
Sicherheits-Diskussion nach Unfall von Robotaxi
Ein autonomes Fahrzeug des Robotaxi-Dienstes Apollo Go von Baidu ist am Mittwoch in Chongqing, China, laut Berichten lokaler Medien während einer Fahrt mit einem Fahrgast in eine tiefe Baugrube gestürzt. Nun entbrannte eine Diskussion rund um die Sicherheit von Robotaxis.
Die weibliche Passagierin blieb unverletzt und wurde laut Medienberichten, darunter der „Southern Metropolis Daily“ und der „Huashang Newspaper“, von Anwohnern mithilfe einer Leiter gerettet. In chinesischen sozialen Medien kursierende Videos zeigten ein weißes Fahrzeug mit einem Baidu-Apollo-Logo am Boden einer offenbar als Baugraben genutzten Grube.
Unklar, wie Absturz passieren konnte
Ein örtlicher Ladenbesitzer sagte, die Baustelle sei mit Absperrungen und Warnschildern versehen gewesen. Es sei jedoch unklar, wie das Fahrzeug diese Sicherheitsmaßnahmen umgehen konnte.
Der Vorfall löste in chinesischen sozialen Medien eine breite Diskussion über die Sicherheit von Robotaxis aus. Der Anbieter Baidu hat noch nicht auf den Vorfall reagiert.
