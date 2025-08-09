Co-Stars im Interview

Davon waren sie von Lindsay Lohan beeindruckt

Adabei-TV Clips
Warum Fortsetzungen derzeit so boomen und was man sich von Lindsay Lohan abschauen kann? Das verraten ihre „Freakier Friday“-Co-Stars, wie Chad Michael Murray und Sophia Hammons, Krone-TV-Host Sasa Schwarzjrig im Interview.

