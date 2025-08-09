Vorteilswelt
Keine Rettung mehr

Biker (52) aus NÖ stürzt bei Mariazell und stirbt

Steiermark
09.08.2025 17:06
Die Notarztteams konnten den Motorradfahrer nicht mehr wiederbeleben.
Die Notarztteams konnten den Motorradfahrer nicht mehr wiederbeleben.(Bild: Rotes Kreuz Mariazell/Weißenbacher P.)

Das herrliche Sommerwetter verleitet derzeit viele Motorradfahrer zu Ausflügen, die Gefahr fährt vielfach mit: In Mariazell (Stmk) stürzte Samstagmittag ein 52-jähriger Niederösterreicher und erlitt tödliche Verletzungen. 

Der 52-Jährige aus der Landeshauptstadt St. Pölten war mit seinem Motorrad auf der B24 im Bereich Greith unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam und regungslos liegen blieb. Nachkommende Lenker setzten sofort die Rettungskette in Gang und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die vom Notarztteam des Roten Kreuzes Mariazellerland und der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 15 fortgeführt wurden.

Doch trotz intensiver Bemühungen konnte das Leben des Motorradfahrers aus Niederösterreich nicht gerettet werden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Gußwerk und Mariazell unterstützten die Rettungskräfte vor Ort und bauten einen Sichtschutz auf. 

Folgen Sie uns auf