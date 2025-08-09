Biker (52) aus NÖ stürzt bei Mariazell und stirbt

Das herrliche Sommerwetter verleitet derzeit viele Motorradfahrer zu Ausflügen, die Gefahr fährt vielfach mit: In Mariazell (Stmk) stürzte Samstagmittag ein 52-jähriger Niederösterreicher und erlitt tödliche Verletzungen.
Der 52-Jährige aus der Landeshauptstadt St. Pölten war mit seinem Motorrad auf der B24 im Bereich Greith unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam und regungslos liegen blieb. Nachkommende Lenker setzten sofort die Rettungskette in Gang und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die vom Notarztteam des Roten Kreuzes Mariazellerland und der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 15 fortgeführt wurden.
Doch trotz intensiver Bemühungen konnte das Leben des Motorradfahrers aus Niederösterreich nicht gerettet werden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Gußwerk und Mariazell unterstützten die Rettungskräfte vor Ort und bauten einen Sichtschutz auf.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.