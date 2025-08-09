Biker (52) aus NÖ stürzt bei Mariazell und stirbt

Der 52-Jährige aus der Landeshauptstadt St. Pölten war mit seinem Motorrad auf der B24 im Bereich Greith unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam und regungslos liegen blieb. Nachkommende Lenker setzten sofort die Rettungskette in Gang und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die vom Notarztteam des Roten Kreuzes Mariazellerland und der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 15 fortgeführt wurden.