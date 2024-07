„Ich habe mir nie Gedanken über die Opfer gemacht“

Gabriel (selbst gewählter Name) ist ein 18-Jähriger mit einem strahlenden Lächeln – und einer düsteren Vergangenheit. Er spricht über Ziellosigkeit, sein Abrutschen in die Jugendkriminalität, was ihn vor zwei Jahren vor den Richter gebracht hat, die Motive hinter Jugendgewalt, wie er sein Leben nach der Verurteilung wieder umgekrempelt hat und was er seinem 15-jährigen Ich heute gerne sagen würde.