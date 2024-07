Der Zeugnistag als Entscheidung für die Zukunft

Trend liegt beim Büffeln

Trotz der großen Auswahl dürfte es den Großteil der 34.000 Pflichtschulabsolventen aber weiter in die Schule ziehen. Denn viele von ihnen streben die Matura an. „Die kann ich am besten in einem Gymnasium machen“, erzählt eine Klagenfurtin. Für andere kommt aber durchaus der Besuch einer berufsbildenden höheren Schule infrage. „Da ich Elementarpädagogin werden möchte, fiel mir die Entscheidung nicht schwer. Ich werde die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik besuchen.“