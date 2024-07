Präsident Emmanuel Macron als lahme Ente

Was für eine Demütigung! Egal, wie die zweite Runde der Parlamentswahlen am nächsten Sonntag ausgeht: Präsident Macron ist ab sofort eine lahme Ente (Fachjargon für Politiker, die nichts mehr bewegen können): Entweder die Nationale Sammelbewegung erhält die absolute Mehrheit der Sitze und Le Pens politischer Ziehsohn zieht in das Amt des Premierministers ein, oder es gibt im Parlament ein Unentschieden und Macron muss eine Technokratenregierung einsetzen.