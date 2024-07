So will Macron Absolute für Le Pen verhindern

„Schwere und unbestreitbare Niederlage“ für Macron

Auch die linkspopulistische Partei La France Insoumise (LFI) von Jean-Luc Mélenchon ist zu so einer Maßnahme bereit. In Wahlkreisen, in denen der RN auf Platz eins und LFI auf Platz drei gelandet waren, werde man in der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag nicht mehr antreten. „Wir werden dem RN nirgendwo einen Sieg ermöglichen“, betonte Parteichef Mélenchon am Sonntagabend. Gleichzeitig bezeichnete der 72-Jährige den Ausgang der ersten Rund als „schwere und unbestreitbare Niederlage“ für Macron.