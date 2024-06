Parlamentswahl in Frankreich hat begonnen

Stichwahlen am 7. Juli

In der zweiten Wahlrunde, die in der Regel nur die beiden stärksten Kandidaten pro Wahlkreis bestreiten, reicht hingegen bereits die relative Stimmenmehrheit. Die Stichwahlen finden am 7. Juli statt. In einigen französischen Überseegebieten begann die Wahl bereits früher.