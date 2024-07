Schüler als Soldaten im Tag- und Nacht-Einsatz

„Montecuccoli-Challenge“ für 24 Jugendliche

Welchen Anforderungen sich das Bundesheer stellen muss, durften 24 Mädchen und Burschen der 7. Schulstufe des BORG in Güssing kennenlernen. In Anlehnung an den Namensgeber der Kaserne in der Stadt bereitete für sie das Jägerbataillon 19 die „Montecuccoli-Challenge“ vor, organisiert von der Kampfunterstützungskompanie mit Oberleutnant Roland Handerkas als Kommandanten.