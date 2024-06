Sorge um Sicherheit: „Uns gehen Polizisten aus“

Es mangelt an Beamten

„Seit Jahren verabschieden sich mehr Polizisten in den Ruhestand als eingeschult werden. So gehen heuer 50 Kollegen in Pension, nur knapp 30 sind in Ausbildung, das kann auf Dauer nicht ausreichen“, sagt Kainrath. Fast jeder Dienststelle mangelt es an Beamten, die zur Verfügung stehen. Ein Entschließungsantrag ist im Nationalrat geplant.