AMS-Sperre wegen Kind: Gericht hat entschieden

Zur Vorgeschichte: Weil ihr früherer Arbeitgeber in Pension ging, meldete sich Evelyn G. – sie ist Alleinerzieherin eines zweijährigen Buben – nach Karenz und Bildungskarenz beim AMS arbeitslos. Dieses vermittelte ihr unter anderem ein Stellenangebot als Ordinationsgehilfin. Per SMS wurde sie vom potenziellen Arbeitgeber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, just an einem Freitag. Was für Frau G. zu einem Problem wurde.