Wiederkehr: „Fürchte, wir werden so weitermachen“

Die „Sommergespräche der besonderen Art“, sie gehen in ihre letzte Runde. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) trifft knapp vor Schulbeginn auf eine ausgewiesene Praktikerin, die keine Politfloskeln gelten lässt. Susanne Wiesinger ist seit Jahrzehnten Lehrerin an sogenannten Brennpunktschulen und weist als „Krone“-Kolumnistin regelmäßig auf Missstände im Bildungswesen hin. Wiederkehr hingegen ist seit Monaten als Minister im Amt. Davor war der 35-Jährige in der Wiener Stadtregierung ebenfalls für Bildung zuständig.