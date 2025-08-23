Eine andere Welt: Inszeniert wie ein Theaterstück

Glasners Palace verliert Starspieler Eze
Premier League
Der Vergleich mag zwar natürlich ein wenig hinken, macht aber sicher. Ein österreichischer Fußball-Fan, der zu Gast in der deutschen Bundesliga sein darf, fühlt sich wie in einer anderen Welt. Ein „Stopplicht“ von „Krone“-Sportchef Peter Moizi über die große Stadion-Welt und die heimische.
75.000 Zuschauer, sechs Tore – Titelverteidiger Bayern eröffnete die deutsche Bundesliga mit einem Feuerwerk. „Krone“-Lokalaugenschein in der Allianz-Arena, auf Besuch in der Lounge von Sky Sport, das 227 Spiele aus unserem Nachbarland live überträgt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.