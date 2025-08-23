Statt Fußball-Romantik gibt es beinharte Bandagen!

Von wegen romantisches Fußballmärchen: Hinter den Kulissen entpuppt sich Union Guten – SV Ried als brutaler Kampf um jeden noch so kleinen Vorteil, scheint der ÖFB-Cup-Kracher der beiden voneinander nur 15 Kilometer entfernten Klubs am Dienstag alles zu sein, nur kein „Derby of Love“!