Statt Fußball-Romantik gibt es beinharte Bandagen!

Kein Leberkäse, aber dafür andere Aufputschmittel
Trainingsposse zeigt: Vor dem Innviertler Cup-Derby zwischen Drittligist Union Gurten und der SV Ried gibt es weniger Fußball-Freundschaft denn harte Bandagen! Und das, obwohl beide Vereine geografisch nur 15 Kilometer trennen und man sich bisher bestens verstanden hat.
Von wegen romantisches Fußballmärchen: Hinter den Kulissen entpuppt sich Union Guten – SV Ried als brutaler Kampf um jeden noch so kleinen Vorteil, scheint der ÖFB-Cup-Kracher der beiden voneinander nur 15 Kilometer entfernten Klubs am Dienstag alles zu sein, nur kein „Derby of Love“!
