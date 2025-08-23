Zu Unrecht Abgeschobener soll nun nach Afrika

Ábrego García, der sich derzeit bei seiner Familie im US-Bundesstaat Maryland befindet, war Anfang Juni aus El Salvador zurück in die USA gebracht und dort umgehend festgenommen worden. US-Justizministerin Pam Bondi hatte erklärt, er müsse sich wegen des Vorwurfs des Menschenschmuggels verantworten. Ein Richter aus dem Bundesstaat Tennessee hatte entschieden, dass er bis zu seinem Prozess in diesem Fall, der am 27. Jänner 2026 beginnen soll, freigelassen werden sollte.