Kollision auf Kreuzung: Autowrack landet in Acker

Zu einem heftigen Unfall kam es am Samstag im obersteirischen St. Peter ob Judenburg: Im Kreuzungsbereich zweier Bundesstraßen kollidierten zwei Fahrzeuge, ein Auto wurde in einen Acker geschleudert, der Lenker kam mit Verletzungen ins Spital.
Der Unfall geschah gegen 14 Uhr im Kreuzungsbereich der B114 (Triebener Straße) und der B317 (Friesacher Straße): Ein Auto und ein Kleinbus kollidierten seitlich miteinander. Der Pkw kam dabei von der Straße ab und landete im angrenzenden Acker.
Insassen von Kleinbus blieben unverletzt
Zum Glück war der Fahrer – laut Feuerwehr ein älterer Herr – nicht eingeklemmt und konnte rasch befreit werden. Er wurde verletzt und vom Roten Kreuz gemeinsam mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Kleinbusses blieben unverletzt.
Die Feuerwehren St. Peter ob Judenburg, Rothenthurm und Judenburg-Stadt waren mit 18 Mitglieder im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab, errichteten einen doppelten Brandschutz und unterstützten bei der Bergung des Unfallfahrzeugs.
