Kollision auf Kreuzung: Autowrack landet in Acker

Insassen von Kleinbus blieben unverletzt

Zum Glück war der Fahrer – laut Feuerwehr ein älterer Herr – nicht eingeklemmt und konnte rasch befreit werden. Er wurde verletzt und vom Roten Kreuz gemeinsam mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Kleinbusses blieben unverletzt.