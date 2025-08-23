Illegal! Drehkreuz-Verbot vor Siziliens Stränden

Ganz nah am Wasser wird es richtig teuer

Bisher mussten Besucher eine teure Liege und einen Sonnenschirm mieten, um das Meer genießen zu können. Vor allem für heimische Familien bedeutete das eine finanzielle Belastung. Seit Corona sind die Preise drastisch gestiegen. Viele Abschnitte wurden nämlich heimlich privatisiert. Zwischen 20 und 35 Euro pro Tag für zwei Liegen plus Sonnenschirm muss man in der Hochsaison auf den Tisch legen, wobei besonders gefragte Plätze – erste Reihe am Wasser – teurer sind.