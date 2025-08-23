Warum Donald Trump als Vermittler gescheitert ist

Mit großspurigen Ankündigungen, leeren Drohungen und Rückzug aus den Gesprächen schwächte US-Präsident Donald Trump jede Chance auf Frieden. Statt Putin unter Druck zu setzen, lässt er Wolodymyr Selenskyj im Stich – und trägt Mitschuld am diplomatischen Stillstand.
Während des Wahlkampfes versprach Donald Trump, den Krieg in der Ukraine binnen kurzer Zeit zu beenden. Später sprach er von Sanktionen, wenn Moskau nicht zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit sei. Doch diese Fristen verliefen im Sande. Von Druck oder klaren Konsequenzen ist längst keine Rede mehr. „Trump hat seine Verhandlungsmacht weitgehend verloren“, sagt Matthias Schranner, führender Berater für internationale Verhandlungen. Statt klarer Strategie erkenne man bei ihm vor allem hektische Kurswechsel. Erst habe Trump ein Zeitlimit gesetzt, dann wieder zurückgenommen. Erst habe er einen Waffenstillstand verlangt, dann plötzlich einen umfassenden Friedensplan.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.