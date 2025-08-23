Warum Donald Trump als Vermittler gescheitert ist

Während des Wahlkampfes versprach Donald Trump, den Krieg in der Ukraine binnen kurzer Zeit zu beenden. Später sprach er von Sanktionen, wenn Moskau nicht zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit sei. Doch diese Fristen verliefen im Sande. Von Druck oder klaren Konsequenzen ist längst keine Rede mehr. „Trump hat seine Verhandlungsmacht weitgehend verloren“, sagt Matthias Schranner, führender Berater für internationale Verhandlungen. Statt klarer Strategie erkenne man bei ihm vor allem hektische Kurswechsel. Erst habe Trump ein Zeitlimit gesetzt, dann wieder zurückgenommen. Erst habe er einen Waffenstillstand verlangt, dann plötzlich einen umfassenden Friedensplan.