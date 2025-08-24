FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln, LIVE ab 15.30 Uhr

Schiri-Wirbel: „Seine Arroganz hat Spiel zerstört“
Ärger in Bundesliga
FSV Mainz 05 empfängt den 1. FC Köln als Erstes bei dessen Rückkehr in die erste Bundesliga. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Köln ist zurück in der Bundesliga und will dort nun auch bleiben. Damit das mit dem Klassenerhalt was wird, muss aber auch der Saisonstart klappen. Gegen Mainz sollen deshalb gleich die ersten drei Punkte her.
Doch die Heimmannschaft hat da natürlich was dagegen. Immerhin ist Mainz selbst meist eine Wundertüte. Vom Kampf um Europa bis zum Kampf gegen den Abstieg scheint auch in dieser Saison alles möglich zu sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.