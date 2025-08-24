Crystal Palace gegen Nottingham ab 15 Uhr LIVE

Schiri-Wirbel: „Seine Arroganz hat Spiel zerstört“
Ärger in Bundesliga
Zweiter Spieltag in der Premier League: Crystal Palace empfängt Nottingham Forest. Die Partie beginnt um 15 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Crystal Palace ist mit einem respektablen Remis bei Chelsea in die englische Premier League gestartet. Die Truppe von Trainer Oliver Glasner rang am ersten Spieltag dem Klub-Weltmeister an der Stamford Bridge ein 0:0 ab.
Nun wartet das Heimspiel gegen Nottingham Forest. Die Gäste waren zum Liga-Auftakt erfolgreich, der FC Brentford konnte mit 3:1 besiegt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.