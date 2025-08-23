Aufruf zur Sabotage! Eskaliert Transfer-Streit?

Der Transfer-Streit zwischen Alexander Isak und Newcastle United droht nun endgültig zu eskalieren. Troy Deeney, der aktuell vereinslos ist, fordert den Schweden nun sogar zur Sabotage auf.
Nach dem Wirbel in den vergangenen Tagen war Isak zuletzt ins Training bei Newcastle United zurückgekehrt. Doch die Fronten sind verhärtet. Im Boulevardblatt „The Sun“ rät Troy Deeney, der mehr als 400 Spiele für den FC Watford bestritt, dass Alexander Isak die Trainingseinheiten „ruinieren“ soll.
Im Sommer 2010 ging Deeney bei seinem Wechsel von Walsall nach Watford ähnlich vor. „Unter vier Augen sagte mein Agent zu mir: ‘Du musst hier für Aufruhr sorgen. Du gehst zurück zum Training und machst alle Laufübungen mit, aber sobald ein Ball im Spiel ist, musst du die Trainingseinheiten ruinieren und sabotieren, du musst die Bälle wegschießen. Aber wichtig ist, dass du niemandem außerhalb des Vereins verrätst, was los ist‘“, schildert er.
Liverpool blitzt bei Newcastle ab
Fest steht: Isak würde gerne zum FC Liverpool wechseln. Es gibt bereits eine Einigung mit den „Reds“, die für den Stürmer sogar richtig tief in die Tasche greifen würden. Das Problem: Newcastle lehnte alle bisherige Transferangebote von Liverpool ab. Laut Medienberichten will der Klub eine Mega-Ablöse von 174 Millionen Euro.
„Man muss sich einfach daran erinnern, für wen man das tut: für sich selbst. So wird sich Isak fühlen. Das ist ein karriereverändernder, karrierebestimmender Schritt. Du wechselst von Newcastle zu einem der größten Vereine der Welt, Liverpool, wo du wahrscheinlich große Titel gewinnen wirst“, hat Deeney Verständnis für den Ärger von Isak, der zuletzt sogar in einer Instagram-Story mit seinem Klub, der sich laut seinen Angaben nicht an Abmachungen hält, abrechnete.
