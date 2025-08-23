Aufruf zur Sabotage! Eskaliert Transfer-Streit?

„Man muss sich einfach daran erinnern, für wen man das tut: für sich selbst. So wird sich Isak fühlen. Das ist ein karriereverändernder, karrierebestimmender Schritt. Du wechselst von Newcastle zu einem der größten Vereine der Welt, Liverpool, wo du wahrscheinlich große Titel gewinnen wirst“, hat Deeney Verständnis für den Ärger von Isak, der zuletzt sogar in einer Instagram-Story mit seinem Klub, der sich laut seinen Angaben nicht an Abmachungen hält, abrechnete.