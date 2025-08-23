Affengruber holt mit Elche Punkt bei Atletico

Zum Saisonauftakt hatte Atletico eine 1:2-Auswärtsniederlage bei Espanyol Barcelona kassiert, gegen Elche reichten die offensiven Bemühungen wieder nicht zu einem Sieg. Alexander Sörloth brachte die Rojiblancos zwar nach einem Sprint in die Tiefe früh in Führung (8.). Die Gäste aus der Region Valencia glichen nach einer Viertelstunde nach einem Konter durch Rafa Mir aber aus.