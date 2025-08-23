Vorteilswelt
La Liga

Affengruber holt mit Elche Punkt bei Atletico

Fußball International
23.08.2025 21:57
David Affengruber (l.) im Zweikampf mit Atleticos Giacomo Raspadori
David Affengruber (l.) im Zweikampf mit Atleticos Giacomo Raspadori(Bild: AFP)

David Affengruber hat mit La-Liga-Aufsteiger Elche CF einen Punkt beim spanischen Spitzenklub Atletico Madrid erkämpft. Vor fast 60.000 Zuschauern im Estadio Metropolitano kam Elche am Samstag mit Affengruber in der Innenverteidigung trotz Rückstands zu einem 1:1 gegen den haushohen Favoriten.

0 Kommentare

Während der Aufsteiger nach zwei Runden bei zwei Punkten hält, musste sich Atletico-Trainer Diego Simeone nach dem nächsten Rückschlag ein Pfeifkonzert anhören.

Zum Saisonauftakt hatte Atletico eine 1:2-Auswärtsniederlage bei Espanyol Barcelona kassiert, gegen Elche reichten die offensiven Bemühungen wieder nicht zu einem Sieg. Alexander Sörloth brachte die Rojiblancos zwar nach einem Sprint in die Tiefe früh in Führung (8.). Die Gäste aus der Region Valencia glichen nach einer Viertelstunde nach einem Konter durch Rafa Mir aber aus.

Atletico verzeichnete ein deutliches Chancenplus, doch die Elche-Abwehr brachte auch dank eines starken Affengruber den Punkt über die Zeit. Der ehemalige Sturm-Graz-Profi war wie in der Aufstiegssaison in der Abwehr gesetzt und spielte durch.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf