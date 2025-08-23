Kärntner Sommerschule hat heuer Rekordanmeldungen

Für mehr als 3000 Kärntner Schüler und Schülerinnen geht es ab Montag wieder zurück in den Unterricht. Die Sommerschule bietet ihnen eine Möglichkeit, Erlerntes zu wiederholen und vertiefen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache.
Noch herrscht gähnende Leere an Kärntens Schulen. Dieser Zustand wird sich aber durch den Beginn der Sommerschule an 62 Schulen schnell ändern. An jenen Bildungseinrichtungen werden die letzten zwei Ferienwochen dafür genutzt, Lernstoff zu wiederholen und zu vertiefen. Der Unterricht findet dabei in Kleingruppen und teilweise auch schulstufenübergreifend statt. So soll den 3162 Kindern und Jugendlichen, die für die Sommerschule angemeldet sind, eine angenehme Lernatmosphäre ermöglicht werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.