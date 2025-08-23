Kärntner Sommerschule hat heuer Rekordanmeldungen

Noch herrscht gähnende Leere an Kärntens Schulen. Dieser Zustand wird sich aber durch den Beginn der Sommerschule an 62 Schulen schnell ändern. An jenen Bildungseinrichtungen werden die letzten zwei Ferienwochen dafür genutzt, Lernstoff zu wiederholen und zu vertiefen. Der Unterricht findet dabei in Kleingruppen und teilweise auch schulstufenübergreifend statt. So soll den 3162 Kindern und Jugendlichen, die für die Sommerschule angemeldet sind, eine angenehme Lernatmosphäre ermöglicht werden.