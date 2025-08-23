Vorteilswelt
Ab ins Klassenzimmer

Kärntner Sommerschule hat heuer Rekordanmeldungen

Kärnten
23.08.2025 18:00
Stressfreies gemeinsames Lernen steht im Fokus der Sommerschule
Stressfreies gemeinsames Lernen steht im Fokus der Sommerschule(Bild: APA/EVA MANHART)

Für mehr als 3000 Kärntner Schüler und Schülerinnen geht es ab Montag wieder zurück in den Unterricht. Die Sommerschule bietet ihnen eine Möglichkeit, Erlerntes zu wiederholen und vertiefen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache.

Noch herrscht gähnende Leere an Kärntens Schulen. Dieser Zustand wird sich aber durch den Beginn der Sommerschule an 62 Schulen schnell ändern. An jenen Bildungseinrichtungen werden die letzten zwei Ferienwochen dafür genutzt, Lernstoff zu wiederholen und zu vertiefen. Der Unterricht findet dabei in Kleingruppen und teilweise auch schulstufenübergreifend statt. So soll den 3162 Kindern und Jugendlichen, die für die Sommerschule angemeldet sind, eine angenehme Lernatmosphäre ermöglicht werden.

