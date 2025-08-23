Papa von toter Rosa berührte mit emotionaler Bitte

Ein leuchtendes Herz aus Kerzen erhellt Freitagabend den Platz vor der Mittelschule Kirchdorf an der Krems. Immer wieder kommen Kinder dazu, umarmen sich gegenseitig, reden kurz und sitzen oder stehen dann schweigend in Gruppen zusammen. Davor zünden sie eine Kerze an: In Gedenken an die verstorbene Rosa (14) und in Hoffnung darauf, dass ihre Freundin Lena (14) wieder gesund wird.