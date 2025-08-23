Papa von toter Rosa berührte mit emotionaler Bitte

Statt Fußball-Romantik gibt es beinharte Bandagen!
Freunde, Mitschüler, Lehrer und Eltern trafen sich vor Schule, um Kerzen für verunglückte Rosa und lebensgefährlich verletzte Lena zu entzünden. Davor wandte sich Vater mit emotionaler Bitte an die Jugendlichen. Im Hintergrund wird weiter über Helmpflicht für Scooter-Fahrer diskutiert.
Ein leuchtendes Herz aus Kerzen erhellt Freitagabend den Platz vor der Mittelschule Kirchdorf an der Krems. Immer wieder kommen Kinder dazu, umarmen sich gegenseitig, reden kurz und sitzen oder stehen dann schweigend in Gruppen zusammen. Davor zünden sie eine Kerze an: In Gedenken an die verstorbene Rosa (14) und in Hoffnung darauf, dass ihre Freundin Lena (14) wieder gesund wird.
