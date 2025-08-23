Vorteilswelt
Zweite Liga

Austria Salzburg dreht Partie beim FAC spät

2. Liga
23.08.2025 22:11
Jubel bei Austria Salzburg
Jubel bei Austria Salzburg(Bild: GEPA)

Der FAC hat nach vier Runden in der 2. Liga seine weiße Weste verloren. Die Wiener unterlagen am Samstag zu Hause gegen Austria Salzburg mit 1:2 (0:0).

Evan Aisowieren (52.) hatte für den FAC mit seinem dritten Saisontor vorgelegt, ehe Daniel Bares (78.) und Tolga Günes (90.) per Elfmeter das Blatt zugunsten des Aufsteigers wendeten.

(Bild: GEPA)

Der Kapfenberger SV gewann gegen Sturm Graz II 2:1 (1:0).

