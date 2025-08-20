Zuschuss kam, als Patient längst verstorben war

Plötzlich war alles erledigt – leider zu spät

Nach unserer Anfrage war der Antrag binnen 14 Tagen positiv erledigt. 4100 Euro hat die Familie nun nachträglich erhalten. Bedauerlicherweise viel zu spät. Begründet hat die Versicherungsanstalt die lange Bearbeitungsdauer mit angeblich fehlenden Unterlagen. Warum konnte man das den Betroffenen im Laufes des Antrages nicht mitteilen?