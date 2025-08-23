Ein Auftakt, der von Großem träumen lässt!

Und das bei einem hochkarätigen Teilnehmerfeld: Am Freitag wurde Slovan Bratislava mit 4:1 besiegt. Im Finale am Samstag knackten Haudum & Co. auch noch Top-Team Malmö im Penaltyschießen mit 2:1. Backup-Goalie Wieser war nicht zu überwinden. Vela sorgte im elften (!) Versuch für die Entscheidung. „Die letzten zwei Tage haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle“, war Coach Harry Lange mehr als zufrieden.