Armes Österreich

Noch schlimmer aber wirkt der Beginn einer Lohn-Preis-Spirale. Einerseits sind Lohnerhöhungen hierzulande zumindest an die Inflation gekoppelt. Andererseits treiben unzählige Wertsicherungsklauseln Mieten, Versicherungen, Bankspesen und Telefontarife automatisch nach oben. Die hohe Teuerung hat also eine Kostenlawine zur Folge. Damit ist der nächste Preisschub programmiert, während unsere Wettbewerbsfähigkeit langsam, aber sicher den Bach hinuntergeht. Seit 2023 sind die Lohnstückkosten in Österreich um zwölf Prozent gestiegen, im EU-Raum nur um sechs Prozent. „Made in Austria“ ist damit kein Gütesiegel mehr, sondern ein Kostensiegel. Ergebnis: die längste Rezession der Zweiten Republik.