Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Singen mit der Familie

Fünf Tage Musik – und Ohrwürmer für das ganze Jahr

Kultur
24.08.2025 05:30
Beim musikalischen Start in den Tag auf dem Sportplatz singen, klatschen und schwingen alle 140 ...
Beim musikalischen Start in den Tag auf dem Sportplatz singen, klatschen und schwingen alle 140 Teilnehmer gemeinsam – Dehnübungen und Bodypercussion inklusive.(Bild: Judith Belfkih)

Drei Generationen, eine Woche lang verbunden durch die Freude am Musizieren: Die 20. Familienmusiktage machten diesen Sommer wieder im Campus Horn Station. Am 21. September gibt es einen musikalischen Nachschlag beim Jubiläumskonzert in Großrußbach.

0 Kommentare

Mit welchem Lied seid ihre heute aufgewacht?“, fragt Chorleiter Johannes Kerschner Ende der Woche beim Einsingen auf dem Sportplatz hinterm Haus. Das Echo ist fröhliches Stimmengewirr. Unter den Rufen sind alle Stücke, die in den vergangenen Tagen hier im Campus Horn gesungen worden sind. Das Volkslied „Franz, bleib da!“ ist ebenso dabei wie Brahms’ „O süßer Mai“ oder Abbas „Mamma Mia“.

 70 Erwachsene und 70 Kinder jeden Alters summen, singen und klatschen sich in den sonnigen Tag. In den hinteren Reihen lugen Jugendliche hinter Sonnenbrillen hervor, ganz vorne klatschen die Jüngsten begeistert auf ihre Trommeln aus bemalten Tontöpfen. Einige Mütter lächeln tiefenentspannt – sie haben frühmorgens Yoga mit Blick auf den Stadtsee praktiziert.

Familienmusiktage, kurz Famuta, das heißt eine Woche Musik für die ganze Familie – vom Kleinkind bis zu den Großeltern. Nach dem gemeinsamen Start in den Tag geht es für die Kinder in die altersgerechten Gruppen. Bei den Kleinsten wird mehr gespielt und getanzt, bei den Volksschülern gebastelt, bei den Teenagern getextet und komponiert.

Jodler unter der Weide, Alte Musik in der Kapelle
Während die Kinder an ihren (geheimen!) Projekten für das Konzert am Freitag feilen, jodeln die Eltern in kleiner Runde unter der Weide im Garten, studieren im „Weitblick“ rhythmische Poparrangements ein oder singen abends in der hauseigenen Kapelle geistliche Renaissance-Werke. Musik gibt es bei den Famuta für jenen Geschmack – Chorerfahrung der Erwachsenen ist zumindest erwünscht. Erziehung außerhalb der Proben erfolgt mittels elterlicher Schwarmintelligenz, die eigenen Kinder sieht man nur aus der Ferne, fröhlich unter Gleichaltrigen. Manche Eltern sprechen gar von einer kinderfreien Woche.

+2
Fotos

„Es ist nicht schlimm, dass die Eltern auch da sind. Sie stören kaum,“ bringt eine Elfjährige die Kindersicht auf den Punkt. Frucade trinken, Schwimmen im Stadtsee und das abendliche Wehrwolf-Spielen sind da wesentlich wichtiger.

Musikpädagoge Johannes Kerschner leitet die Singwoche der Vokalakademie Niederösterreich, sucht mit seinem 15-köpfigen Team die Stücke aus, probt, dirigiert und schweißt die 140 Menschen hier in und mit Musik zusammen. Kerschner selbst ist seit 2007 dabei, erst als singender Vater und Referent, seit 2011 als künstlerischer Leiter. Seine Kinder sind mittlerweile erwachsen. Was ihn bei den Famuta hält? „Diese Energie, wenn so viele Menschen gemeinsam in eine andere Welt abtauchen – in die der Musik. Und zu sehen, wie die Musik auch die Kinder erfasst, die Kreativität in ihnen aufkeimt und ausbricht.“

Wenn der Kopf brummt vor zu vielen Noten!
Spätestens an Tag drei brummt im Campus Horn den Teilnehmern der Kopf – so viele neue Melodien und Rhythmen. Zu viele Noten! Bei Brahms wackelt es noch in den Mittelstimmen, bei der Alten Musik wird an der Dynamik gefeilt, der afrikanische Text sitzt noch nicht. Aber wichtiger ist etwas anderes: gemeinsam im Takt atmen, aufeinander hören, Rhythmen nicht nur zählen, sondern spüren. Der Zauber des Musizierens lebt nicht von Perfektion. Es geht um das Gemeinschaftserlebnis des Musizierens – für einen Moment Musik zu sein.

Musik für Familien

  • Bei den Familienmusiktagen (Famuta) singen und musizieren etwa 70 Erwachsene und 70 Kinder im August eine Woche lang im Campus Horn.
  • 15 Referenten rund um Chorleiter Johannes Kerschner gestalten die Famuta als eine der Singwochen der Vokalakademie NÖ.
  • Beim Festkonzert am 21. September (15 Uhr) feiert die Vokalakademie NÖ in Großrußbach 20 Jahre Familienmusiktage, 50 Jahre Jugendsingwoche und zehn Jahre Landesjugendchor.

 Das ist es auch, was beim Abschlusskonzert alle vereint. Die Jugend hat den Song „Hausparty“ mit viel Witz szenisch aufbereitet, die Kleinen mit den Farben des Regenbogens gebastelt. Ein schwungvolles Famuta-Orchester unterstützt die Sänger bei „Promied Land“, einer packenden südafrikanischen Freiheitshymne.

„How Can I Keep from Singing?“, stimmt der Chor zum Finale einen Gospel-Song an – wenn ich nur aufhören könnt’ mit dem Singen! Ein passender Titel. Familien, die öfter hier waren, wissen: Noch nach Monaten wehen Melodien-Fetzen aus den Kinderzimmern. Die Ohrwürmer der Familienmusiktage haben eine hohe Halbwertszeit. Sie reichten für ein ganzes Jahr – manchmal länger.

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
129.888 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
113.821 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
105.125 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2175 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1492 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Mehr Kultur
Singen mit der Familie
Fünf Tage Musik – und Ohrwürmer für das ganze Jahr
800. Vorstellung
Wie der „Jedermann“ zum Festspiel-Goldesel wurde
Backstage-Geflüster
„Wir sind keine Legenden, sind nur Überlebende“
Bekommt Ehrenzeichen
Bob Geldof als Stargast bei der amfAR Gala
Festival Herbstgold
„Wir brauchen Ekstase, um dem Alltag zu entkommen“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf