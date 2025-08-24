Fünf Tage Musik – und Ohrwürmer für das ganze Jahr

Wenn der Kopf brummt vor zu vielen Noten!

Spätestens an Tag drei brummt im Campus Horn den Teilnehmern der Kopf – so viele neue Melodien und Rhythmen. Zu viele Noten! Bei Brahms wackelt es noch in den Mittelstimmen, bei der Alten Musik wird an der Dynamik gefeilt, der afrikanische Text sitzt noch nicht. Aber wichtiger ist etwas anderes: gemeinsam im Takt atmen, aufeinander hören, Rhythmen nicht nur zählen, sondern spüren. Der Zauber des Musizierens lebt nicht von Perfektion. Es geht um das Gemeinschaftserlebnis des Musizierens – für einen Moment Musik zu sein.