Moderatorin verwechselt ÖFB-Teamspieler Friedl

„Ein bisschen lächerlich“

Gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sich Friedl am Samstagabend zu dem Fauxpas. „Das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte vor dem Spiel noch einen Talk. 90 Minuten später erkennt sie mich nicht mehr. Das ist kurios und auch ein bisschen lächerlich“, war der Verteidiger immer noch leicht genervt.