„Kurios, lächerlich“

Moderatorin verwechselt ÖFB-Teamspieler Friedl

Deutsche Bundesliga
23.08.2025 22:38
Autsch! Böser Interview-Fauxpas live im TV ...
Autsch! Böser Interview-Fauxpas live im TV ...(Bild: Sky Screenshot)

Böser Interview-Fauxpas live auf Sendung: ÖFB-Teamspieler Marco Friedl kassierte am Samstag mit Werder Bremen eine bittere 1:4-Niederlage bei Eintracht Frankfurt – und wurde nach dem Spiel von der Sky-Moderatorin verwechselt ...

0 Kommentare

Friedl hatte nach dem Schlusspfiff sein Trikot getauscht, kam deshalb mit dem Dress von Frankfurt-Keeper Michael Zetterer, der bis vor Kurzem sein Teamkollege in Bremen war, zum Interview.

Lesen Sie auch:
Traumstart für die TSG Hoffenheim und Trainer Christian Ilzer.
Deutsche Bundesliga
Ilzer-Elf mit Traumauftakt, Fehlstart für Bremen
23.08.2025

Das brachte die Moderatorin des TV-Senders offenbar aus dem Konzept, wollte vom Österreicher wissen, ob „das der Auftaktsieg“ sei, den er erwartet habe. Friedl schaute sowohl amüsiert als auch genervt drein, sagte nur: „Ich bin Werder-Bremen-Spieler, falls du das nicht weißt …“

Peinlich berührt entschuldigte sich die Sky-Moderatorin mehrmals, ehe das Interview dann wirklich beginnen konnte.

„Ein bisschen lächerlich“
Gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sich Friedl am Samstagabend zu dem Fauxpas. „Das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte vor dem Spiel noch einen Talk. 90 Minuten später erkennt sie mich nicht mehr. Das ist kurios und auch ein bisschen lächerlich“, war der Verteidiger immer noch leicht genervt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
