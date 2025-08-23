Wie die KI in Österreichs Amtsstuben einzieht

Auch im Innenministerium ist die KI ein großes Thema, vor allem bei der Auswertung riesiger Datenmengen. So kommt etwa im Kampf gegen Online-Kinderpornografie eine Hashwert-Datenbank zum Einsatz, die automatisierte Bildabgleiche ermöglicht. Dabei werden neu eingespielte Dateien mit bereits bekannten Hashwerten (das sind feste Zeichenketten oder Zahlenfolgen). Da sich dieselben Bilddateien oft immer wieder im Netz verbreiten, erkennt die Software diese als nicht-kinderpornografisches Material erkannten Duplikate und sortiert sie automatisch aus. Die eigentliche Bewertung der Inhalte – also die Frage, ob es sich tatsächlich um missbräuchliches Material handelt – liegt jedoch in der Verantwortung der Ermittler, betont das Ressort.