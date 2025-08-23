Vorteilswelt
Serie A

De Bruyne trifft bei Ligadebüt für Meister Napoli

Fußball International
23.08.2025 21:22
Kevin De Bruyne (l.) lässt sich feiern.
Kevin De Bruyne (l.) lässt sich feiern.

Titelverteidiger SSC Napoli ist auch dank eines Tores des Belgiers Kevin de Bruyne erfolgreich in die neue Serie-A-Saison gestartet. 

Die Neapolitaner setzten sich am Samstag bei Sassuolo Calcio verdient mit 2:0 (1:0) durch, der von Manchester City ablösefrei nach Italien gewechselte De Bruyne traf in der 57. Minute bei seinem Debüt mit einer Freistoßflanke zur Entscheidung.

Zuvor hatte Scott McTominay (17.) den italienischen Meister per Kopf in Führung gebracht.

