Nach Großbrand startet Alpengasthaus wieder durch

Vor vier Jahren brannte es vor malerischer Bergkulisse im Traditionsbetrieb der Familie Schuster im steirischen Seewiesen: Aus der Brandruine entstand jetzt ein neues Appartementkonzept. Zwei Power-Frauen haben den Neustart durchgezogen.
Seewiesen im Hochsommer 2025: Die Terrasse von Schusters Alpenpanorama ist gut besucht. Mutter Silvia Schuster macht „noch eine Gästerunde“ und findet dann mit Tochter Melanie Zeit für die „Krone“.
