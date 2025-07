Hermes: Paket wurde vernichtet, weil zu schwer

Elena K. aus Niederösterreich wollte ihrer Familie in Spanien an Weihnachten eine Freude machen. Über das ganze Jahr hatte sie verschiedene Dinge gekauft, die sie ihrer Schwester und den restlichen Verwandten in einem großen Paket zukommen lassen wollte. Unter den Geschenken befanden sich Kleidung, Schuhe, Parfüms, Lebensmittel und Schmuck. Laut der Niederösterreicherin war es um die 30 kg schwer, mit einem Wert um die 520 Euro.