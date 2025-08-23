Blick hinter die Kulissen der Wiener Stadthalle

Sie hat schon Elefanten durch ihre Tore marschieren sehen, Whitney Houston hinter weißen Wänden versteckt – und jetzt kommt der Eurovision Song Contest zurück. Die Wiener Stadthalle wird 2026 zum Nabel der Popwelt. Doch hält die 67-jährige Grande Dame der Events dem Druck stand? Und wann kommt endlich die neue Arena? Die „Krone“ hat sich vor Ort umgesehen.
Die Stadthalle ist vieles – nur nicht langweilig. In den 1960er-Jahren trabten Pferde im Vogelweidpark zum „Fest der Pferde“ ein, Elefanten wurden vom Westbahnhof herübergeführt, Löwenkäfige standen hinter den Kulissen. Heute donnern Lastwagen direkt in die Halle, während Stars wie Lady Gaga und Billie Eilish binnen Stunden eine neue Bühnenwelt entstehen lassen. „Wir können innerhalb von 24 Stunden umbauen. Egal ob Tennis, Rockshow oder Mega-TV-Event – Flexibilität ist unser Überlebensprinzip“, betont Stadthallen-Chef Matthäus Zelenka als er die „Krone“ durch die ehrwürdigen Hallen führt.
