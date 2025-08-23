Blick hinter die Kulissen der Wiener Stadthalle

Die Stadthalle ist vieles – nur nicht langweilig. In den 1960er-Jahren trabten Pferde im Vogelweidpark zum „Fest der Pferde“ ein, Elefanten wurden vom Westbahnhof herübergeführt, Löwenkäfige standen hinter den Kulissen. Heute donnern Lastwagen direkt in die Halle, während Stars wie Lady Gaga und Billie Eilish binnen Stunden eine neue Bühnenwelt entstehen lassen. „Wir können innerhalb von 24 Stunden umbauen. Egal ob Tennis, Rockshow oder Mega-TV-Event – Flexibilität ist unser Überlebensprinzip“, betont Stadthallen-Chef Matthäus Zelenka als er die „Krone“ durch die ehrwürdigen Hallen führt.