Für ESC bereit?

Blick hinter die Kulissen der Wiener Stadthalle

Wien
23.08.2025 19:00
Zum zweiten Mal ist die Wiener Stadthalle Austragungsort für den ESC. Der erste Song Contest ...
Zum zweiten Mal ist die Wiener Stadthalle Austragungsort für den ESC. Der erste Song Contest wurde noch in der Hofburg veranstaltet.(Bild: Stadthalle Munk)

Sie hat schon Elefanten durch ihre Tore marschieren sehen, Whitney Houston hinter weißen Wänden versteckt – und jetzt kommt der Eurovision Song Contest zurück. Die Wiener Stadthalle wird 2026 zum Nabel der Popwelt. Doch hält die 67-jährige Grande Dame der Events dem Druck stand? Und wann kommt endlich die neue Arena? Die „Krone“ hat sich vor Ort umgesehen.

0 Kommentare

Die Stadthalle ist vieles – nur nicht langweilig. In den 1960er-Jahren trabten Pferde im Vogelweidpark zum „Fest der Pferde“ ein, Elefanten wurden vom Westbahnhof herübergeführt, Löwenkäfige standen hinter den Kulissen. Heute donnern Lastwagen direkt in die Halle, während Stars wie Lady Gaga und Billie Eilish binnen Stunden eine neue Bühnenwelt entstehen lassen. „Wir können innerhalb von 24 Stunden umbauen. Egal ob Tennis, Rockshow oder Mega-TV-Event – Flexibilität ist unser Überlebensprinzip“, betont Stadthallen-Chef Matthäus Zelenka als er die „Krone“ durch die ehrwürdigen Hallen führt. 

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
