Explosion in Bozner Fabrik: Schwerverletzter tot

Arbeiter wurden von Flammen erfasst

Die Explosion hatte sich am Freitag etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht in der Lagerhalle der Fabrik ereignet, die sich in der Bozner Industriezone befindet. Einige Arbeiter wurden von den Flammen erfasst. Laut Aussage eines unverletzten Arbeiters ereignete sich die Explosion in einem der Aluminiumschmelzräume.