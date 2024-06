Explosion in Bozen: Vier Arbeiter in Lebensgefahr

Nach der Explosion in der Nacht auf Freitag in der Südtiroler Landeshauptstadt kam es zu einem Brand, mehrere Mitarbeiter wurden von den Flammen erfasst. Von den schwer verletzten Arbeitern liege einer in Bozen auf der Intensivstation, die anderen wurden in große Verbrennungszentren in Verona, Padua und Bayern gebracht.