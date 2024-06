Unfall auf Schutzweg: Frau wurde schwer verletzt

Gegen halb sechs am Sonntagmorgen wollte die 65-Jährige gerade über einen Schutzweg auf der Ossiacher Zeile in Villach gehen. Doch ein 44-jähriger Lenker aus Villach übersah sie beim Linksabbiegen scheinbar und erwischte die Frau mit seinem Auto. „Die Frau wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert und kam einige Meter nach dem Schutzweg zum Liegen“, berichtet die Polizei.