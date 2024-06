Frau wurde von Freund mit Gewalt und Mord bedroht

Schließlich gelang der jungen Frau doch noch die Flucht aus dieser Beziehungshölle. „Mit Hilfe ihrer Angehörigen flüchtete sie schlussendlich und konnte Schutz finden“, so die Polizei. Am Mittwoch erstattete die 20-Jährige dann Anzeige in Klagenfurt. Gegen ihren Ex-Freund wurde Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen und er wird angezeigt.