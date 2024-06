Abgeordnete warnen vor Überwachung unserer Handys

Dies treffe wiederum die Kinder selbst – die mit dem geplanten EU-Gesetz geschützt werden sollen - schreiben die Abgeordneten aus Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien und den Niederlanden in ihrem Brief an den Rat der EU-Staaten. „Dies gilt auch, um Kindern und Opfern sexuellen Missbrauchs Zugang zu sicheren Not- und Hilfsdiensten zu ermöglichen – insbesondere in Ländern, in denen sich Opferhilfsorganisationen nicht auf die Unterstützung und Vertraulichkeit der staatlichen Strafverfolgungsbehörden verlassen können“.