Ruf nach Klarnamen „Angriff auf Meinungsfreiheit“

Die Forderung nach einem Ende anonymer Online-Bewertungen und einer Klarnamenpflicht scheint der Volkspartei wichtig zu sein. Am Freitag rückte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler aus, um mit Hotelier und Neos-Politiker Sepp Schellhorn für das Ende anonymer Online-Bewertungen zu werben. Am Montag erneuerte ÖVP-Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky die Forderung, am Mittwoch bekräftigte er diese mit Generalsekretär Christian Stocker nochmals im Zuge einer Pressekonferenz - mit Verweis auf den „Österreich-Plan“ des Kanzlers. Dabei verriet man auch erste Details, wo und wie man anonyme Bewertungen und Postings konkret zu bekämpfen gedenkt. Politische Mehrheiten für den Plan sind allerdings nicht in Sicht.