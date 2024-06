Apple bringt Vision Pro in weitere Märkte

Apple bringt seine Computerbrille Vision Pro in weiteren Ländern auf den Markt. Ab dem 28. Juni soll sie in China, Hongkong, Japan und Singapur verfügbar sein. Zeitgleich kann die Brille zudem in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Kanada vorbestellt werden, wie Apple-Chef Tim Cook am Montag auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC ankündigte.