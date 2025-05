Abstiegskampf: Drei wichtige Punkte für Stripfing!

Der Drittvorletzte und Partnerclub von Bundesligist Austria Wien setzte sich am Dienstag nach drei sieglosen Partien im Nachtragsspiel der 26. Runde in der Wiener Generali Arena gegen den FC Liefering 2:1 durch und rückte bis auf drei Punkte an den Tabellen-13. ASK Voitsberg heran. Drei Partien sind vor Saisonschluss noch zu spielen. Die „Jungbullen“ liegen auf Rang neun.