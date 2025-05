Inter Mailand gegen FC Barcelona, LIVE ab 21 Uhr

Nach dem spektakulären 3:3 im Halbfinal-Hinspiel steigt am Dienstag der Showdown zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona um den Einzug ins Endspiel der Fußball-Champions-League. „Es ist das Finale vor dem Finale“, sagte Barça-Trainer Hansi Flick vor dem Gastspiel in Mailand. Marko Arnautovic hofft auf sein zweites Königsklassen-Finale mit Inter, so wie vor 15 Jahren wird der ÖFB-Teamspieler aber wohl Ersatz sein.