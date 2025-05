Wo hat sich der gesuchte Krisztian Papp versteckt?

Wieder Blaulicht in Maria Alm am Montag, mehr als 24 Stunden nach dem mutmaßlichen Mord an der Kellnerin Jenny Z. (34). Polizisten hatten einen Tipp bekommen, wonach das Auto des Mordverdächtigen – ein silberner und 13 Jahre alter Škoda Octavia mit dem Kennzeichen S-685WV – im Ortsteil Hinterthal stehe. Bewaffnete Beamte prüften den Hinweis – letztlich war es nicht das gesuchte Auto. „Wir sind trotzdem um jeden Hinweis dankbar“, betont Sprecher Hans Wolfgruber und bittet weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Fahndung.