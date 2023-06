Apple enthüllt Mixed-Reality-Headset „Vision Pro“

Die mit zahlreichen Kameras und Sensoren ausgestattete Brille wird lediglich mit den Augen, Händen und der Stimme bedient. „Es fühlt sich wirklich wie Magie an, als ob Ihr Geist das Erlebnis steuert“, hieß es. Genutzt werden soll Vision Pro für kollaboratives Arbeiten und natürlich Unterhaltung wie Gaming oder Streaming via Disney Plus, das die Brille zum Start unterstützen soll. Inhalte werden dabei auf einem 100 Zoll großen virtuellen Bildschirm angezeigt.