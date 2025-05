Lange Problemliste: Hier muss Rot-Pink anpacken

Immer mehr Kinder, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, bei immer weniger Lehrpersonal. Die Probleme sind seit Jahren bekannt. Nur wenige Tage vor der Wahl haben auch die Freizeitpädagogen einen offenen Brief an Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) verfasst. Die Liste an Mängeln ist lang: von nicht kindgerechten Schulbauten über emotionale Belastung bis zu fehlenden Sonderpädagogen.