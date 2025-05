Signa größte Firmenpleite Europas seit dem Krieg

Es ist wohl gar die größte Firmenpleite „seit Ende des Zweiten Weltkrieges, mit internationalen Auswirkungen und insgesamt etwa 140 Insolvenzverfahren in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Italien und der Schweiz. Alleine in Deutschland sind es rund 100, in Österreich 30. Die Verbindlichkeiten betragen 25 bis 30 Milliarden Euro“, weiß Gerhard Weinhofer, Österreich-Chef von Creditreform. Als Lehre aus dieser Mega-Pleite fordert der Experte eine Verschärfung des Insolvenzrechts. Derart verschachtelte Unternehmen und mutmaßlich trickreich „versteckte“ Gelder sollen besser aufgearbeitet werden können.