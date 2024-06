Wiener (52) fühlte sich von Bauarbeiten provoziert

Noch immmer betrunken vom Vortag, wollte am 6. Mai ein 52-Jähriger seinen Rausch ausschlafen. Ein Nachbar hatte an diesem Montagvormittag aber Bauarbeiten in der Wohnung nebenan geplant, die Tischler bohrten dort schon fleißig. Sehr zum Unmut des nun angeklagten Wieners.